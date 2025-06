Sessanta studenti americani in città Tra attività e tradizioni medievali

Sessanta studenti americani della Carmel High School hanno fatto tappa a Cortona, immersi nelle tradizioni medievali e nella storia etrusca. Un incontro che va oltre il semplice gemellaggio: è un'opportunità per costruire legami culturali duraturi. Sotto lo sguardo attento del sindaco Luciano Meoni, i giovani hanno scoperto le meraviglie di una città che racconta storie millenarie. Un viaggio che stimola curiosità e apertura verso il mondo!

Studenti della Carmel High School in visita a Cortona. Sessanta giovani provenienti dal liceo della città statunitense oggi gemellata con la città etrusca, hanno visitato in città durante il loro tour in Italia. Ad accoglierli una delegazione guidata dal primo cittadino di Cortona Luciano Meoni. Grazie alla guida di alcuni studenti dell’istituto Luca Signorelli e alla collaborazione dell’assessore Francesco Attesti e della dirigente scolastica dell’istituto Maria Beatrice Capecchi hanno visitato la città da Santa Margherita fino al Maec in un weekend carico di appuntamenti e costellato dalle attività del Mercatino Medievale in attesa dell’Archidado. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sessanta studenti americani in città. Tra attività e tradizioni medievali

