Servono risorse nazionali per mettere in sicurezza gli svincoli della Fi-Pi-Li

La sicurezza stradale è un tema cruciale, soprattutto lungo arterie trafficate come la Fi-Pi-Li. L’approvazione unanime del Consiglio provinciale per mettere in sicurezza gli svincoli rappresenta un passo fondamentale verso una mobilità più sicura e fluida. Investire risorse nazionali in questo progetto non solo migliorerà le condizioni di viaggio, ma favorirà anche la crescita economica e turistica della regione. La strada per il futuro passa da qui!

Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta del Consiglio provinciale dello scorso 26 maggio un ordine del giorno relativo al Piano per la messa in sicurezza e il miglioramento funzionale degli svincoli della Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, nel territorio provinciale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - "Servono risorse nazionali per mettere in sicurezza gli svincoli della Fi-Pi-Li"

