Serviti 26 milioni di pasti nel Ravennate | i numeri di Camst tra ristorazione scolastica socio-sanitaria e aziendale

Nel 2023, Camst ha servito ben 26 milioni di pasti nel ravennate, dimostrando l'importanza della ristorazione collettiva nella vita quotidiana. Questo trend si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione alla sostenibilità e alla qualità alimentare. Durante le assemblee a Cervia, soci e professionisti hanno discusso strategie per migliorare servizi scolastici e aziendali. Un'emozionante opportunità per scoprire come il cibo possa unire comunità e sostenere il benessere collett

Il tour delle assemblee territoriali di bilancio di Camst group ha fatto tappa a Cervia per il quarto appuntamento dedicato alla Romagna, dopo gli incontri di Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Liguria. Alla Darsena del Sale, i soci hanno avuto l’occasione non solo di confrontarsi sull’andamento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Serviti 2,6 milioni di pasti nel Ravennate: i numeri di Camst tra ristorazione scolastica, socio-sanitaria e aziendale

