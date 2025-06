Serve funghi velenosi ai suoceri e li uccide | Errore ho raccolto funghi selvatici perché hanno più sapore”

Una tragedia che scuote e fa riflettere su un tema sempre attuale: la sicurezza alimentare. Erin Patterson, accusata di triplice omicidio, sostiene di aver confuso funghi velenosi per prelibatezze da raccogliere. È un monito su quanto sia sottile il confine tra passione e rischio nella raccolta di cibo selvatico. In un’epoca in cui il foraging sta guadagnando popolarità, la prudenza deve sempre essere in primo piano.

Erin Patterson, imputata per triplice omicidio dopo la morte per avvelenamento dei suoi ex suoceri e della zia dell’ex marito, si è giustificata in Tribunale nel processo a suo carico in Australia parlando di tragica fatalità: "Amo raccogliere funghi selvatici, non mi ero mai sentita male”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Serve funghi velenosi ai suoceri a casa sua e li uccide: “Volevo solo fare qualcosa di speciale” - Un pranzo trasformato in tragedia: Erin Patterson, 50enne australiana, è accusata di triplice omicidio dopo aver avvelenato i suoi ex suoceri e la zia dell’ex marito con funghi velenosi.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Serve funghi velenosi ai suoceri e li uccide: “Errore, ho raccolto funghi selvatici perché hanno più sapore”

Lo riporta fanpage.it: Erin Patterson, imputata per triplice omicidio dopo la morte per avvelenamento dei suoi ex suoceri e della zia dell’ex marito, si è giustificata in ...

Serve funghi velenosi ai suoceri a casa sua e li uccide: “Volevo solo fare qualcosa di speciale”

Da fanpage.it: Nel processo a carico della 50enne australiana Erin Patterson, imputata per triplice omicidio dopo la morte per avvelenamento dei suoi ex suoceri e della ...

Serve funghi velenosi (nel filetto alla Wellington) ai parenti: donna accusata di triplice omicidio. La bugia sul tumore e la versione dei figli

Lo riporta msn.com: La 50enne australiana, stando a quanto emerso dal processo, è imputata per triplice omicidio a seguito della morte dei suoi ex suoceri ... servito un filetto alla Wellington contenente funghi ...