Serve funghi velenosi ai suoceri e li uccide | Errore ho raccolto funghi selvatici perché hanno più sapore

Un tragico errore che ha scosso l'Australia: Erin Patterson, accusata di triplice omicidio, sostiene di aver raccolto funghi velenosi per un semplice motivo: il sapore. Questo caso drammatico mette in luce il crescente interesse per la raccolta di funghi selvatici, ma anche i rischi che comporta. La passione per la natura può trasformarsi in una tragedia. Quanto sappiamo realmente su ciò che mangiamo? Un invito a riflettere su scelte che possono avere conseguenze fatali.

Erin Patterson, imputata per triplice omicidio dopo la morte per avvelenamento dei suoi ex suoceri e della zia dell’ex marito, si è giustificata in Tribunale nel processo a suo carico in Australia parlando di tragica fatalità: "Amo raccogliere funghi selvatici, non mi ero mai sentita male”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Serve funghi velenosi ai suoceri a casa sua e li uccide: "Volevo solo fare qualcosa di speciale" - Un pranzo trasformato in tragedia: Erin Patterson, 50enne australiana, è accusata di triplice omicidio dopo aver avvelenato i suoi ex suoceri e la zia dell'ex marito con funghi velenosi.

