Serie tv tratta da Carrie di Stephen King prodotta da Mike Flanagan annunciato il cast

La nuova serie TV ispirata a "Carrie" segna un ritorno atteso nel panorama dell'horror, con la firma di Mike Flanagan, maestro del brivido moderno. Il cast, appena annunciato, promette di dare vita a una reinterpretazione che potrebbe ridefinire la storia di questa teenager tormentata. In un'epoca in cui l'ansia giovanile e le discriminazioni sono temi caldi, il racconto di Carrie riacquista una freschezza inquietante. Preparati a rivivere il terrore!

Dopo Carrie - Lo sguardo di Satana e altre trasposizioni più o meno riuscite, il re dell'horror già dietro La caduta della casa degli Usher e Doctor Sleep sta realizzando una nuova versione del cult sulla temibile teenager.

Carrie, il cast della serie Prime tratta dal romanzo di King è ufficiale!

Carrie: svelato il cast completo della serie reboot di Mike Flanagan

Carrie: Svelato il cast della serie, Summer H. Howell confermata come protagonista

