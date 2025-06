Serie D 2025 2026 | Sestese chiede ripetizione gara per errore tecnico

La Sestese fa clamore e chiede la ripetizione della gara contro il Cannara per un errore tecnico. Questo episodio riaccende i riflettori su un tema caldo del calcio italiano: la trasparenza e l'equità nelle decisioni arbitrali. Con la Serie D 2025-2026 che si avvicina, la tensione è palpabile e le controversie non mancano. Sarà interessante vedere come si sviluppa questa situazione e quali ripercussioni avrà sul futuro del club.

Con la disputa delle semifinali degli spareggi di Eccellenza, che hanno visto il Valentino Mazzola cedere il passo al Castelnuovo Vomano, la nuova Serie D, con particolare riferimento al girone E, è sempre più vicina ad assumere i contorni ufficiali. Ma c'è un ma. Nelle scorse ore la Sestese, battuta ai rigori dal Cannara, ha chiesto la ripetizione della gara per un presunto errore tecnico (l'arbitro avrebbe negato la sesta sostituzione). Da vedere quindi cosa accadrà e quale delle due squadre, che verosimilmente potrebbero essere inserite nel girone della Robur, la spunterà. Possibile avversaria dei bianconeri anche il Montespaccato che in finale affronterà proprio il Castelnuovo Vomano.

