Serie C playoff | primo round al Pescara Vince 1-0 contro la Ternana

Il Pescara conquista un'importante vittoria nel primo round dei playoff di Serie C, battendo la Ternana 1-0 in una partita caratterizzata da emozioni e colpi di scena. Con più di 80 minuti in superiorità numerica, gli abruzzesi si preparano per la sfida decisiva, dove il sogno promozione è a un passo. Riuscirà la Ternana a ribaltare il risultato? Questo incontro segna un momento cruciale nel panorama calcistico italiano, dove ogni partita può cambiare il destino di

Terni, 3 giugno 2025 – Per la Ternana c’è l’obbligo di compiere l’impresa, sabato prossimo. Il Pescara vince di misura al “Liberati”, giocando in superioritĂ numerica per oltre 80 minuti. Al 5’ Ferrante brucia il gol del vantaggio calciando addosso a Plizzari su grande lancio di Vannucchi ed errore di Letizia. Al 12’ Vallocchia commette fallo in scivolata su Squizzato e l’arbitro opta per il cartellino rosso. Il Pescara inizia ovviamente a spingere. Al 24’ Vannucchi è decisivo su una conclusione a giro di Bentivegna, sulla respinta Merola spedisce alto. Al 42’ c’è un sinistro rasoterra di Dagasso da venti metri che dopo una deviazione termina di poco a lato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C, playoff: primo round al Pescara. Vince 1-0 contro la Ternana

Leggi anche Playoff Serie A2, la Fortitudo perde anche gara 2: CantĂą avanti 2-0 nella serie - Nel secondo incontro dei playoff di Serie A2, la Fortitudo Bologna si arrende nuovamente alla Pallacanestro CantĂą, subendo un distacco di 20 punti nella serie.

Approfondimenti da altre fonti

Serie C, il Pescara sbanca Terni nel primo atto della finale playoff

pianetaempoli.it scrive: Serie C, il Pescara sbanca Terni nel primo atto della finale playoff. Leggi subito l'articolo su Pianetaempoli.it!

Finale Playoff Serie C: il Pescara sbanca Terni e continua a sognare

Scrive tuttosport.com: Nel match di andata un gol di Letizia piega la Ternana e ora il match point gli abruzzesi se lo giocano nel loro stadio ...

Playoff Serie C, primo atto della finale al Pescara: 0-1 a Terni

Si legge su strettoweb.com: Primo atto al Pescara. La squadra abruzzese si aggiudica l’andata della finale playoff di Serie C: 0-1 in Umbria, Ternana KO. Baldini colpisce ancora: dopo la promozione con il Palermo di qualche anno ...