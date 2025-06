Serie C la fase nazionale dei playoff | stasera le gare di ritorno | Altri campionati Italia

La Serie C entra nel vivo con le gare di ritorno dei playoff, un’occasione imperdibile per il calcio italiano! Con Padova, Virtus Entella e Avellino già promosse in Serie B, la lotta per la quarta piazza si fa incandescenti. Chi avrà la meglio? La tensione cresce e il sogno di un riscatto calcistico è più vivo che mai. Non perdere l’azione stasera: il futuro del nostro calcio è in gioco!

2025-06-02 23:10:00 Arrivano conferme: Con la chiusura dei gironi B e C, termina la regular season di Serie C. Un campionato che però ha ancora tanto da dire, visto che ci sono i playoff. Verrà decisa dagli spareggi la quarta squadra a centrare la promozione in Serie B, dopo le vincitrici dei tre gironi ovvero Padova, Virtus Entella e Avellino. Il torneo ha preso il via domenica 4 maggio con la fase playoff dei gironi, mentre le finali, andata e ritorno, sono in programma per il 2 e il 7 giugno. A prendere parte alla competizione saranno le squadre classificate dal secondo al decimo posto di ciascun girone al termine della regular season, a cui si aggiungerà anche la vincitrice della Coppa Italia di Serie C. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche Play-off serie C secondo turno fase nazionale il Crotone sconfitto (2-1) elimina la FeralpiSalo’ e giocherà la Final Four - Nel secondo turno dei playoff di Serie C, il Crotone si impone 2-1 contro la FeralpiSalò, conquistando così un posto nella final four.

Se ne parla anche su altri siti

Serie C, i playoff del campionato: il regolamento e il tabellone completo; Serie C, le squadre lombarde qualificate al tabellone nazionale; Serie C | Crotone, missione compiuta: 0-0 con la Juve Next Gen e accesso alla fase nazionale dei playoff; Playoff C, chiuso il primo turno: le otto qualificate alle finali promozione. 🔗Ne parlano su altre fonti

Serie C, la finale d'andata dei playoff: colpo Pescara, vince 1-0 sul campo della Ternana

Lo riporta msn.com: Con la chiusura dei gironi B e C, termina la regular season di Serie C. Un campionato che però ha ancora tanto da dire, visto che ci sono i ...

Playoff Serie C, i sorteggi della seconda fase nazionale: tabellone e regolamento

tuttosport.com scrive: In Serie C si corre spediti per decretare la quarta promossa in B dopo Padova, Entella e Avellino. Anche il primo turno della fase nazionale dei playoff è stato archiviato e ora si entrerà nel ...

LIVE – Playoff Serie C 2025, Secondo Turno Fase Nazionale: dalle 16 gli aggiornamenti delle gare d’andata

Si legge su restodelcalcio.com: FIRENZE. Prosegue la marcia verso un posto in Serie B. Oggi pomeriggio in campo l'andata del secondo turno della fase ...