Serie C il Foggia si iscrive al campionato Il presidente | "Patrimonio da difendere basta divisioni"

Il Foggia Calcio è pronto a tornare in campo! Durante una conferenza stampa a Bari, il presidente Nicola Canonico ha sottolineato l'importanza di "difendere un patrimonio". In un momento in cui molti club lottano per mantenere la propria identità, il Foggia rappresenta una resilienza che fa ben sperare. Questa iscrizione al campionato segna un passo fondamentale verso la rinascita, in un contesto sportivo in continua evoluzione e sfida.

Nel corso della conferenza stampa che si è svolta oggi a Bari, Nicola Canonico, il patron del Calcio Foggia 1920, club in amministrazione giudiziaria. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Il Messina perde a Foggia e retrocede in serie D - Il Messina retrocede in serie D dopo la sconfitta 1-0 a Foggia nel playout di Serie C. Decisivo il gol di Emmausso nel primo tempo.

Cosa riportano altre fonti

Serie C, il Foggia si iscrive al campionato. Il presidente: "Patrimonio da difendere, basta divisioni"

Serie C, un posto in meno per i ripescaggi. Il presidente del Foggia: “iscrivo il club”

Canonico iscrive il Foggia al campionato

