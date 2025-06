Serie A quasi 100 prestiti in scadenza | il punto squadra per squadra

La Serie A si avvicina a un momento cruciale: quasi 100 prestiti in scadenza. Con la stagione 2024/25 che volge al termine, i club si preparano a un'estate di trattative e riflessioni. Quale sarà il futuro dei talenti in bilico? Questo scenario non solo influenzerà le squadre, ma anche il mercato del calcio europeo, sempre più dinamico. Scopri quali giocatori potrebbero sorprendere nei prossimi trasferimenti!

La stagione 202425 è arrivata alla sua conclusione, il 30 giugno segnerà la chiusura dell`annata e l`inizio del 202526. Tante questioni sono. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Serie A, 37ª giornata (quasi) tutta in contemporanea! Data e ora di Inter-Lazio - La 37ª giornata di Serie A promette emozioni intense, con la maggior parte delle partite in contemporanea.

