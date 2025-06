Serie A Inzaghi lascia l' Inter| De Laurentiis e Conte sorridono per un motivo

La Serie A si prepara a vivere un cambiamento epocale: Simone Inzaghi lascia l'Inter, lasciando un vuoto che potrebbe rimescolare le carte in tavola. Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis sorridono, pronti a cogliere al volo nuove opportunità . Con la competizione sempre più serrata, chi avrà il coraggio di scommettere su un nuovo allenatore? Gli equilibri sono precari e il campionato è appena iniziato: non perdere neanche un colpo!

Un fulmine a ciel sereno scuote la Serie A e, inevitabilmente, regala un sorriso sornione ad Antonio Conte e al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. La notizia è di quelle che possono ridisegnare gli equilibri del prossimo campionato: Simone Inzaghi ha deciso di lasciare la panchina dell' Inter. Dopo quattro stagioni intense e la vittoria di uno scudetto, il tecnico nerazzurro avrebbe accettato una ricca proposta dall'Arabia Saudita, costringendo il club di Beppe Marotta a una completa rifondazione tecnica. Antonio Conte e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis Il Valzer delle Panchine: Napoli Unica Certezza, Ecco il Motivo del Sorriso. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Serie A, Inzaghi lascia l'Inter| De Laurentiis e Conte sorridono per un motivo

