Serie A | Gilardino nuovo allenatore c’è il sì del presidente

Alberto Gilardino è pronto a scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera da allenatore! Dopo il suo esonero al Genoa, il presidente ha dato il via libera per un ritorno in panchina. In un momento in cui la Serie A ha bisogno di freschezza e nuove idee, l’ex attaccante si propone come una figura ispiratrice per i giovani talenti. Riuscirà a trasformare le sue esperienze in successi? Segui la sua avventura!

Dopo l’avventura finita con il Genoa, l’ex attaccante sembra essere pronto a tornare in panchina per iniziare una nuova esperienza Alberto Gilardino è pronto a tornare in panchina dopo aver finito la sua esperienza con il Genoa. Un esonero che ha sicuramente segnato molto il tecnico. L’ex attaccante si è preso del tempo per ricaricare le pile e tornare in panchina per rilanciarsi e dimostrare le qualità. E presto per lui ci potrebbe essere una nuova chance nel nostro campionato. (Ansa) – calciomercato.it Secondo quanto riferito da Schira, ci sarebbero stati dei contatti fra Gilardino e un club di Serie A per affidargli la panchina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Serie A: Gilardino nuovo allenatore, c’è il sì del presidente

