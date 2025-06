Serie A 2025 26 | Sassuolo scopre le avversarie e attende il calendario anticipato

Il Sassuolo si prepara a una stagione ricca di emozioni in Serie A, con il ritorno della Cremonese e la sfida con il Pisa. Questo campionato 2025-26 promette di essere uno spettacolo avvincente, dove le sorprese sono all’ordine del giorno! Mentre il calcio italiano si rinnova, i neroverdi sono pronti a scrivere un nuovo capitolo. Chi sarà la sorpresa di quest’anno? La curiosità cresce!

Con la promozione della Cremonese, il Sassuolo ha scoperto domenica sera quelle che saranno le prossime avversarie in Serie A, dove è tornato a braccetto con il Pisa e, appunto, seguito qualche settimana più tardi proprio dai grigiorossi. La nuova stagione, per i neroverdi, può insomma di fatto già partire, e lo farà ben presto, considerando che nel pomeriggio di venerdì, al teatro Regio di Parma, la Lega di Serie A presenterà il calendario del campionato 202526, che prenderà il via con l'anticipo di sabato 23 agosto e terminerà , con la 38^ giornata, il 24 maggio 2026. La grande novità , però, è appunto la presentazione anticipata del calendario, che avverrà di fatto con circa un mese di anticipo rispetto a quanto accadeva gli altri anni; il calendario della scorsa stagione, infatti, venne presentato il 4 luglio 2024, a pochi giorni dal via dei primi ritiri, e in certe annate il sorteggio degli incroci stagionali era giunto ancora più tardi.

