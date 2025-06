Serie A 2025 2026 al Completo | la Cremonese conquista la promozione!

La Serie A 2025/2026 si prepara a vivere una stagione avvincente, con la Cremonese che torna tra le grandi, portando freschezza e entusiasmo. Questo successo sottolinea un trend in crescita nel calcio italiano: le squadre storiche stanno rialzando la testa, alimentando la competizione. Gli appassionati non possono fare a meno di chiedersi se la Cremonese riuscirà a sorprendere anche nella massima serie. La battaglia per il titolo è più aperta che mai!

La Serie A 20252026 ha tutte le sue venti protagoniste. Al termine della finale Playoff di Serie B, la Cremonese conquista la promozione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Serie A 2025/2026 al Completo: la Cremonese conquista la promozione!

