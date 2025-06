Sergio Bonelli Editore presenta TEX LA PISTA DEI SIOUX

Sergio Bonelli Editore lancia "Tex: La Pista dei Sioux", un'avventura avvincente in arrivo il 10 giugno. Il Ranger, camuffato da Ted Miller, si ritrova immerso in un intrigo tra mandriani e assassini. In un'epoca in cui il western sta tornando di moda, questa storia riporta alla luce il fascino delle grandi praterie e dei valori di giustizia. RiuscirĂ Tex a smascherare il colpevole? Scopriamolo insieme!

Continuano le pubblicazioni che riprendono le avventure texiane apparse sulla collana a colori. In TEX. LA PISTA DEI SIOUX, in uscita il prossimo 10 giugno, il Ranger, sotto le mentite spoglie di Ted Miller, si unisce a un gruppo di mandriani, tra i quali si nasconde un assassino. In mezzo alle difficoltĂ che i cowboys affrontano lungo pericolosi sentieri, le intemperie e la minaccia di un killer, Aquila della Notte deve vedersela con i Sioux ribelli comandati da un nuovo giovane capo. Il volume, scritto da Tito Faraci  e disegnato da Mario Milano, è arricchito dall’introduzione dello stesso  Faraci. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta TEX. LA PISTA DEI SIOUX

