Serena | Inter di Inzaghi? 2 scudetti regalati ma non incompiuta

L'Inter di Inzaghi è un mix di successi e delusioni: due scudetti, ma una finale di Champions League che pesa come un macigno. Aldo Serena non le manda a dire, sottolineando come, nonostante tutto, si possa parlare di un ciclo vincente. In un calcio sempre più frenetico e competitivo, la vera sfida ora è ripartire e costruire un futuro solido. L’Inter ha il potenziale, ma servirà coraggio e visione. È davvero finita qui?

Serena parla dell’Inter di Inzaghi. L’ex giocatore fa un po’ il resoconto di questi quattro anni, macchiati ovviamente dall’umiliazione in finale di Champions League. DIFFICILE RIPARTIRE – Aldo Serena a Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, va così su Inzaghi: « Non si può dire che l’Inter di Inzaghi sia stata bella e incompiuta perché ha vinto uno scudetto, tre supercoppe italiane e due Coppe Italia, ma due scudetti, quello al Milan e quello al Napoli quest’anno, sono stati regalati. Poi ci sono due finali di Champions League in tre anni. Quest’anno ha perso tutto nel modo cruciale. Credo che per lui sarà difficile ripartire, anche se non bisogna dimenticarci di quello che ha fatto ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Serena: «Inter di Inzaghi? 2 scudetti regalati, ma non incompiuta»

Leggi anche Serena commenta l’arbitraggio di Inter Lazio: «I falli di Rovella e Arnautovic domenica andavano fischiati» - Serena, ex attaccante, ha commentato l’arbitraggio di Inter-Lazio, sottolineando che i falli di Rovella e Arnautovic domenica andavano fischiati.

Su questo argomento da altre fonti

L’ex presidente Pellegrini: “Nell’Inter di oggi rivedo la banda del Trap. Inzaghi gli somiglia”; Serena: Conte-Napoli, una scena ha colpito il mister e alla fine è stata decisiva; Ernesto Pellegrini è morto, addio all'ex presidente dell'Inter: aveva 84 anni. Aldo Serena: «Proprio nel giorn; Serena ricorda Ernesto Pellegrini: «Proprio il giorno di un evento speciale della tua Inter...». 🔗Approfondimenti da altre fonti

Inter-Inzaghi, domani l'incontro. Esito non scontato: in corsa Fabregas, De Zerbi e Vieira

Segnala msn.com: Ogni scenario è possibile l’esito non appare per niente scontato. Domani in casa Inter ci sarà la resa dei conti tra Beppe Marotta e Simone Inzaghi, dopo la finale persa ...

Inter e Inzaghi, domani giorno decisivo: la proposta del club, i dubbi di Simone, l'indizio social della moglie, spunta Vieira

sport.virgilio.it scrive: Inzaghi, domani l'incontro decisivo tra l'allenatore e la dirigenza nerazzurra: futuro in Arabia Saudita per il tecnico? Intanto, si valutano le alternative, spunta il nome di Vieira ...

Inzaghi, possibile addio all’Inter: “Vedremo nei prossimi giorni. Non so se ci sarò al Mondiale per Club”

Riporta ilfattoquotidiano.it: “Se ho deciso il mio futuro? Vedremo nei prossimi giorni con la società”. Simone Inzaghi non dice “io resto” e apre a un addio all’ Inter. Le parole del tecnico a Sky Sport al termine della finale di ...