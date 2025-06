Serena | Allegri dai spazio a Camarda! Il Milan deve puntare all’equilibrio

l'ex attaccante di Milan e Inter Aldo Serena ha offerto il suo punto di vista sul ritorno di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Serena: “Allegri, dai spazio a Camarda! Il Milan deve puntare all’equilibrio”

Serena sul Milan, su Allegri e su Camarda Le dichiarazioni -) https://milanworld.net/threads/serena-allegri-fai-giocare-camarda-lequilibrio.151393… #Milan #Calcio #Allegri #News Tweet live su X

a differenza di qualche personaggio poco educato che ho bloccato per via della dilagante ineducazione io ci metto la faccia e lavorando nei professionisti ho contatti continui con chi certe informazioni le ha di prima mano esattamente come le ho io per cui pri Tweet live su X

"...una persona serena, che non ha complessi di inferiorità nei confronti di nessuno, uno che dà il giusto valore alle cose" Buffon su Allegri (nel libro "Cadere, Rialzarsi, Cadere, Rialzarsi", Mondadori, 2024) Tweet live su X

