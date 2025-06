seregno chiude terzo nei playoff di promozione attesa per il ripescaggio in eccellenza

Il Seregno chiude al terzo posto nei playoff di promozione, ma le speranze di ripescaggio in Eccellenza sono ancora vive! Nonostante una serie di 11 vittorie consecutive, la squadra ha subito due sconfitte inaspettate. Questo episodio riflette un trend più ampio nel calcio italiano: il talento può brillare, ma la costanza è fondamentale. Gli appassionati ora attendono con trepidazione l'esito di Vigevano-Besnatese, che potrebbe cambiare le sorti del Seregno!

Indipendentemente dal risultato di Vigevano-Besnatese di sabato pomeriggio, il Seregno chiuderà il triangolare dei playoff di Promozione al terzo e ultimo posto. Dopo 11 vittorie consecutive tra cui il trionfo casalingo contro la Speranza Agrate, un po’ inaspettatamente la formazione di Gabriele Avella è incappata in una doppia sconfitta. A Besnate dopo aver dominato in lungo e in largo nella prima ora di gioco, contro il Vigevano in casa dopo un primo tempo, al contrario, totalmente appannaggio dei ducali a segno tre volte. Il ripescaggio in Eccellenza con ogni probabilità arriverà ma, nero su bianco, non sarà immediato, bisognerà aspettare un po’, sicuramente fin dopo il termine delle iscrizioni e la stesura degli organici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net