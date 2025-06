Serate d' arte - Laboratorio di disegno & pittura

Scopri il tuo talento artistico in un laboratorio settimanale dedicato al disegno e alla pittura! Approfondisci tecniche, materiali e il processo creativo per dare vita alle tue idee. In un’epoca in cui l’arte è più che mai un rifugio dalla frenesia quotidiana, partecipare a questo corso ti permetterà di esprimerti e connetterti con una comunità appassionata. Non perdere l'occasione di esplorare la tua creatività !

Appuntamento settimanale dedicato all'arte e la sua pratica. Argomenti trattati sono il disegno: le basi, la progettazione dell'opera e il suo processo creativo; i supporti e relative preparazioni: la tela e il suo processo produttivo, il telaio e relative proprietĂ , tavole, supporti cartacei, le.

