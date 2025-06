Sempio e gli amici al telefono nel giorno del delitto a Garlasco i contatti ignorati finora L’amico suicida e il santuario degli scandali | l’addio inquietante

Il delitto di Chiara Poggi riapre ferite mai chiuse: i tabulati telefonici ignorati potrebbero svelare dettagli cruciali. L’attenzione si concentra su Andrea Sempio e Marco Poggi, facendo emergere interrogativi inquietanti su amicizie e segreti. In un'epoca in cui la verità cerca sempre più di emergere tra le ombre del passato, ogni contatto diventa una potenziale chiave. Quali verità nascoste stanno per venire alla luce? Scoprilo!

Tra i vari punti irrisolti del primo filone di indagini sul delitto di Chiara Poggi, c’è il fatto di non aver mai acquisito i tabulati telefonici di Andrea Sempio, oggi indagato, di Marco Poggi, il fratello della vittima, e dei loro amici. Contatti su cui si stanno concentrando le nuove indagini della Procura proprio perché, pur non essendo nei verbali (perché nessuno ne ha fatto cenno), come riporta il Corriere della Sera, sono stati registrati dalle celle telefoniche di Garlasco quel 13 agosto 2007. Ma quella dei contatti telefonici è una matassa difficile da sbrogliare, su cui hanno già tentato di fare luce le indagini di 18 anni fa, con scarsi risultati. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Fabrizio Corona e la sua verità sul delitto di Garlasco: «Il colpevole non è Stasi, sono più di quattro. La Procura ha prove che non può utilizzare» #bisogno #colpevole #ColpevoleStasi #Corona #delitto #DelittoGarlasco #dico #Fabrizio #Fab… Leggi la discussione

