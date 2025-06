Seminario | I giovani e le imprese l’apprendistato come strumento di age management

Sei pronto a scoprire come l’apprendistato può diventare il ponte tra generazioni nel mondo del lavoro? Il seminario “I giovani e le imprese: l’apprendistato come strumento di age management” è un’occasione imperdibile per esplorare strategie innovative che favoriscono un ambiente lavorativo inclusivo e dinamico. Partecipa mercoledì 11 giugno 2025 e unisciti alla conversazione su come costruire il futuro delle imprese, mettendo al centro i giovani talenti!

IFOA ha il piacere di segnalare il seminario intitolato “I giovani e le imprese: l’apprendistato come strumento di age management”, organizzato nell’ambito del progetto LILY: Life Long Young e in collaborazione con la Fondazione ADAPT. L’incontro si terrà mercoledì 11 giugno 2025, dalle 10 alle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Seminario: "I giovani e le imprese, l’apprendistato come strumento di age management"

