Sembrano bici elettriche ma corrono come scooter la municipale ne sequestra otto

novità nel panorama della mobilità urbana! Otto bici elettriche, che sembrano innocue ma corrono come scooter, sono state sequestrate dalla polizia municipale. Questo episodio mette in luce il crescente fenomeno delle e-bike “potenziate”, un trend preoccupante in una città sempre più attenta alla sicurezza stradale. È fondamentale garantire che le nuove tecnologie siano utilizzate nel rispetto delle norme: i cittadini meritano strade sicure!

Un posto di controllo congiunto, condotto da pattuglie della polizia municipale e della polizia, è stato organizzato in piazza Università per verificare le caratteristiche tecniche delle biciclette elettriche. L’obiettivo era accertare se tali veicoli rispettassero la normativa vigente o, al. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Sembrano bici elettriche ma corrono come scooter, la municipale ne sequestra otto

