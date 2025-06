Selvaggia Roma si sposa la proposta di Luca Teti durante il battesimo della figlia Luce | “L’amore vince sempre”

Un giorno di festa che si trasforma in una favola: Selvaggia Roma e Luca Teti hanno celebrato il battesimo della loro piccola Luce con una proposta di matrimonio da sogno. "L'amore vince sempre", scrive Selvaggia sui social, sottolineando come le emozioni più intense possano nascere nei momenti quotidiani. Questo evento non è solo un lieto fine, ma un perfetto esempio di come l'amore possa sorprendere anche nei contesti più inaspettati.

Nel giorno del battesimo della primogenita Luce, Selvaggia Roma ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Luca Teti. Le parole a corredo delle foto e i video postati su Instagram: "Una giornata bellissima dove abbiamo celebrato tutto come in una favola. Grazie amore mio, hai reso tutto così magico". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Selvaggia Roma e Luca Teti si sposano - Selvaggia Roma e Luca Teti fanno il grande passo: si sposano! Un amore che risorge dopo momenti difficili, celebrato dalla dolcezza della loro piccola Luce.

