Selvaggia Lucarelli e Totti protagonisti in un nuovo show | ecco dove li rivedremo

Autunno 2025 in arrivo: il nuovo show con Selvaggia Lucarelli e Francesco Totti si preannuncia come un vero e proprio evento! Con sette comedian pronti a farci ridere e ospiti illustri pronti a mettersi in gioco, questo format irriverente potrebbe segnare un punto di svolta nel panorama televisivo italiano. La combinazione di celebrità e comicità sta diventando un trend irresistibile: preparatevi a risate assicurate e momenti indimenticabili!

News Tv. Elettra Lamborghini, Selvaggia Lucarelli e persino Francesco Totti saranno protagonisti di un nuovo format. Si tratta di una formula irriverente che promette scintille, con sette comedian fissi e un parterre di ospiti famosi pronti a farsi “arrostire” con ironia. Scopriamo tutti i dettagli del programma che accenderà l’autunno 2025. Leggi anche: “Belve”, ultima puntata di stagione: Francesca Fagnani chiude col botto Un format spietato (ma comico): arriva “Roast in Peace”. Dopo aver chiuso definitivamente Prova Prova Sa Sa, Prime Video non rinuncia alla risata e rilancia con una nuova scommessa comica: Roast in Peace, uno show satirico ispirato al celebre format americano dei roast. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Selvaggia Lucarelli e Totti protagonisti in un nuovo show: ecco dove li rivedremo

