Selinunte Estate 2025 | al via 60 eventi nel parco archeologico

Selinunte Estate 2025 si prepara a incantare con 60 eventi mozzafiato nel cuore del parco archeologico. Dal 11 luglio al 13 settembre, arte, cultura e musica si intrecciano per offrire esperienze straordinarie. In un periodo in cui l'Italia sta riscoprendo le sue radici culturali, questa rassegna si inserisce perfettamente nel trend di valorizzazione del patrimonio storico. Non perdere l'occasione di vivere la magia di Selinunte!

Dal 11 luglio al 13 settembre, grandi nomi e spettacoli immersivi tra arte, cultura e musica. Palermo, 3 giugno. Con sessanta eventi in programma in soli due mesi, prende il via 'Selinunte Estate 2025 ', la ricca rassegna culturale organizzata dal Parco Archeologico di Selinunte, in collaborazione con CoopCulture e Genìa. L'iniziativa si svolgerà dall'11 luglio al 13 settembre in uno dei siti archeologici più suggestivi del Mediterraneo. Un sito che vive dal mattino al tramonto. La presentazione ufficiale si è tenuta oggi all'Oratorio dei Bianchi a Palermo. Durante l'evento, l'assessore regionale ai Beni culturali e all'Identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, ha sottolineato: "Un sito archeologico vivo, capace di offrire un'esperienza completa, immersiva e coinvolgente, dal sorgere del sole fino al tramonto.

