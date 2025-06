Segretario al Commercio Usa ' presto l' accordo con l' India'

Il segretario al Commercio americano, Howard Lutnick, lancia segnali di ottimismo sulla conclusione di un accordo commerciale con l'India. Questa intesa potrebbe non solo evitare i dazi minacciati ma anche segnare un passo fondamentale verso una collaborazione economica più forte tra le due potenze. Con l'India in crescita come hub tecnologico e produttivo, questo accordo rappresenta un'opportunità imperdibile per le aziende americane. Sarà davvero la chiave per un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali?

Il segretario al Commercio americano Howard Lutnick si è detto ottimista sul fatto che un accordo commerciale tra India e Stati Uniti sarà concluso a breve così da evitare i dazi minacciati da Donald Trump. "Ci aspettiamo un'intesa in un futuro non troppo lontano", ha dichiarato al Forum per il partenariato strategico Usa-India, che promuove le relazioni tra i due Paesi, definendosi "molto ottimista". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Segretario al Commercio Usa, 'presto l'accordo con l'India'

