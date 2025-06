Sean Baker rimarrà un regista indipendente | Non aspettatevi un film Marvel

Sean Baker, il visionario dietro "Anora", ha dichiarato di voler rimanere ancorato al cinema indipendente, rifiutando l'idea di un blockbuster alla Marvel. In un'epoca in cui i mega-film dominano il box office, la sua scelta risuona come un inno all'arte e alla creatività. La passione per storie autentiche e personaggi reali ci ricorda che il vero cinema non ha bisogno di supereroi per conquistare il cuore del pubblico. Siete pronti a scoprire le sue

Il regista di Anora ha confermato di non avere intenzione di dedicarsi ai blockbuster dopo il successo agli Oscar, prediligendo il cinema indie. Sean Baker ha partecipato al podcast It Happened in Hollywood e ha parlato dei suoi futuri progetti, specificando le sue intenzioni circa il lavoro che intende svolgere dopo il successo di Anora. Dopo aver vinto la Palma d'Oro a Cannes e cinque premi Oscar, tra cui quelli al miglior film e alla miglior regia, Sean Baker non ha alcuna intenzione di dedicarsi ai cinecomic o ai blockbuster. Sean Baker preferisce il cinema indipendente ai cinecomic Marvel "Non aspettatevi un film Marvel. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sean Baker rimarrà un regista indipendente: "Non aspettatevi un film Marvel"

Leggi anche Left-Handed Girl, Sean Baker torna a Cannes come co-sceneggiatore, produttore e montatore di un film delizioso - "Left-Handed Girl", il nuovo film di Shih-Ching Tsou, segna il ritorno di Sean Baker a Cannes come co-sceneggiatore, produttore e montatore.

Segui queste discussioni sui social

Sean Sweeney remains on the shortlist for head coach in Phoenix #Basketball #coach #Dallas #DallasMavericks #DallasMavericks #for #FrontPage #head #in #mavericks #MavericksNews #mavs #moneyball #NBA #on #Phoenix #remains #Sean #shortlist #… Leggi la discussione

Chicago White Sox Scores & Standings: Sean Burke pitches well, but White Sox offense is for the birds as they fall to Orioles, 2-1 #AndrewBenintendi #as #Baseball #birds #Burke #but #Chicago #ChicagoWhiteSox #ChicagoWhiteSoxScoresAndStandi… Leggi la discussione