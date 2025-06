“Se vieni a vivere a Varese ti regaliamo seimila euro” | come funziona il bando per attrarre i giovani in città

Sei un giovane in cerca di nuove opportunità? A Varese ti aspettano 6.000 euro per aiutarti a stabilirti! Questo bando, lanciato dalla Camera di Commercio, mira a contrastare l'emorragia di talenti verso Milano e la Svizzera. Una mossa strategica che non solo valorizza la manodopera specializzata, ma offre anche un nuovo inizio in una città ricca di storia e natura. Non perdere l'occasione di fare la differenza!

Il bando "Vieni a vivere a Varese" è promosso dalla Camera di Commercio locale per attrarre manodopera specializzata sul territorio. "La metà dei giovani si trasferisce altrove, scelgono Milano o la Svizzera". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Da laprovinciadivarese.it: Non è una trovata pubblicitaria né una provocazione: chi decide di trasferirsi in provincia di Varese per lavorare può ottenere fino a 6.000 euro a fondo perduto. È quanto prevede il nuovo bando della ...

Come scrive varesenews.it: Il presidente della Camera di Commercio Mauro Vitiello lancia all’assemblea di Confapi Varese il nuovo bando per attrarre talenti sul territorio: “Competiamo a livello globale, servono strumenti concr ...