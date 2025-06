Se la forza di un leader sta nel saper dialogare

...vittoria per entrambi. In un mondo sempre più polarizzato, il dialogo diventa l’arma segreta dei leader. L'incontro di ieri non è solo un evento politico, ma un simbolo di come la comunicazione possa superare le divisioni. La vera forza di un leader si misura nella capacità di costruire ponti, e Macron e Meloni lo sanno bene. Scopri come questa nuova era di cooperazione potrebbe cambiare le sorti dell’Europa!

Cominciati ancor prima dell’incontro di ieri pomeriggio, gli sforzi diplomatici dell’Eliseo e di Palazzo Chigi per far sì che il faccia a faccia tra Macron e Meloni sembri una. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Se la forza di un leader sta nel saper dialogare

Altre letture consigliate

GP di Imola, la diretta: Verstappen leader, Norris supera Piastri di forza, Hamilton sale sesto passando Russell - Nell’ultimo GP di Imola, Verstappen mantiene la leadership, seguito da Norris e Piastri, con Hamilton che sale in sesto dopo aver superato Russell.

Segui queste discussioni su X

Anche un cieco si sarebbe accorto che l’attacco a #Vannacci non era farina del sacco del giovanotto ma del dante causa, @Antonio_Tajani di @ArktosSola Tweet live su X

"La propaganda contro Israele" Falsa la notizia secondo cui le Forze israeliane hanno sparato sui siti di distribuzione di aiuti. Bbc e Cnn megafono di fake news. Articolo di @MarianoGiustino per "L’Altravoce". "La notizia secondo cui le Forze di difesa israelian Tweet live su X

Europe has a weaker hand than it thinks on Ukraine https://ft.com/content/677e1326-50ff-4a97-8e90-d8ff2af72b9c?sharetype=blocked… Un'analisi di asserito realismo sul #FinancialTimes conclude che la "coalizione dei volonterosi" dovrebbe concentrarsi su Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Se la forza di un leader sta nel saper dialogare

Da informazione.it: Cominciati ancor prima dell’incontro di ieri pomeriggio, gli sforzi diplomatici dell’Eliseo e di Palazzo Chigi per far sì che il faccia a faccia tra Macron e Meloni sembri una vera pace, non una sempl ...

Leader Forza Nuova in aula, non volevamo devastare Cgil

Da ansa.it: E' quanto ha affermato Roberto Fiore, storico leader ... sta peggiorando e decido di spendermi per il fare uscire le persone che erano entrate. Dentro non c'erano militanti di Forza Nuova, ho ...

Cosa sta succedendo tra Calenda e Forza Italia e perché discutono su Berlusconi

Si legge su fanpage.it: Da un lato l'analisi politica di Carlo Calenda, dall'altro la rabbia di Forza Italia. E poi la spaccatura nel Terzo polo, tra chi difende il leader e chi è in imbarazzo per l'accaduto.