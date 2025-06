Se Inzaghi lascia l’Inter prenderà l’allenatore nell’arco di 48 ore – Sky

Il futuro di Simone Inzaghi è appeso a un filo e potrebbe decidersi nel giro di poche ore. Se l'allenatore lasciasse l'Inter, i nerazzurri avrebbero già pronto il piano B. Questo scenario si inserisce in un trend più ampio di instabilità negli allenatori di Serie A. La rapidità della dirigenza interista sottolinea la crescente pressione per risultati immediati. Chi sarà il prossimo a sedere sulla panchina? Restate sintonizzati!

Il futuro di Inzaghi si scriverà oggi pomeriggio. Nel caso in cui l’allenatore lasciasse Milano, allora l’Inter non perderebbe troppo tempo a sostituirlo. TEMPI RAPIDI – Sempre in collegamento dalla sede dell’Inter, Andrea Paventi, per Sky Sport 24, ha dato gli ultimi aggiornamenti sull’imminente incontro tra la dirigenza del club interista e Simone Inzaghi. Ancora non è avvenuto, sarà nel primo pomeriggio. Queste le ultime: « In qualche modo provi a cautelarti, magari qualche scelta alternativa è stata già contattata, non lo sappiamo. Ci fanno capire che sarebbe comunque una decisione presa nell’arco delle 48 ore se Inzaghi dovesse lasciare ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Se Inzaghi lascia, l’Inter prenderà l’allenatore nell’arco di 48 ore – Sky

Leggi anche Como-Inter LIVE, formazioni ufficiali: Inzaghi lascia fuori 8 titolari - In vista della sfida di Como, l’Inter di Inzaghi sorprende lasciando in panchina otto titolari. Con poche alternative, i nerazzurri devono vincere e sperare in un passo falso del Napoli per conquistare lo scudetto all’ultima giornata.

