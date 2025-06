Se davanti a un disastro si pensa solo a fare un selfie

Venezia, un tempo simbolo di cultura e arte, oggi sembra rispecchiare una società in cui il dramma diventa palcoscenico per l'ego. Il recente incidente con un albero caduto ha rivelato un atteggiamento sconcertante: mentre la città soffre, si immortala il momento invece di prestare aiuto. Questo comportamento riflette un trend più ampio, dove l'istantanea prevale sull'empatia. In che direzione stiamo andando? La bellezza merita rispetto, non selfie.

Deve essersi trasformato assai il turismo a Venezia. Ora si importano cafoni. Cade un grande albero in città, si abbatte su una decina di persone, tra questi feriti una donna in maniera abbastanza grave, e loro che facevano? Con grande freddezza frugavano nel borsello, prendevano il cellulare e dai a scattare fotografie di quanto vedevano. Quasi con eccitazione. Perché cercavano il ricordino da riportare in patria o nella loro casa chissà dove, il cimelio di una guerra non dichiarata, il selfie del terzo millennio. Ma si può, di fronte ad una disgrazia del genere, che forse per un miracolo non ha provocato morti anche se c’è ancora chi sta davvero malconcia, pensare all’esibizione di un trofeo magari da sventolare via social? Turisti o zulù? Poi rifletti e pensi che di zulù su facebook magari non se ne trovano, almeno di quelli originali, a meno che non si tratti di “umani” debitamente acconciati a specie senza senso civico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Se davanti a un disastro si pensa solo a fare un selfie

