scuola pirandello piccola grande storia in una mostra

Un viaggio nel tempo e nei valori della comunità: la mostra dedicata alla scuola media Pirandello dell’Isolotto di Firenze celebra la ricca storia di un’istituzione che ha plasmato generazioni. Organizzata da docenti e studenti con il supporto delle famiglie, l’esposizione non è solo un tributo al passato, ma un invito a riflettere sull'importanza dell'intercultura. Scoprire il legame tra memoria e identità è un’esperienza che va oltre le mura scolastiche!

Una mostra dedicata alla storia della scuola media Pirandello dell' Isolotto, a Firenze. È stata organizzata da docenti e studenti, con la collaborazione delle famiglie, raccogliendo materiali, foto e testimonianze attraverso diverse generazioni. Il taglio del nastro dell'esposizione è quindi avvenuto in occasione della Giornata dell'intercultura, organizzata dal Consiglio dei Ragazzi della Pirandello (Crp), organismo elettivo che esprime un sindaco o una sindaca e che, ogni anno, lavora a due progetti: uno per la scuola e l'altro per il quartiere. Per quanto riguarda appunto il progetto interno alla scuola, quest'anno il Consiglio ha proposto e organizzato la Giornata dell'intercultura.