Scuola misure complessive per 369 milioni di euro per i campus e il potenziamento dei laboratori

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato investimenti da 369 milioni di euro per migliorare campus e laboratori scolastici. Un passo cruciale in un'epoca in cui le competenze tecniche sono sempre più richieste nel mercato del lavoro. Ma non è solo una questione di fondi: è un'opportunità per formare i professionisti del futuro, pronti a rispondere alle sfide di un mondo in continua evoluzione. La scuola cambia, e il futuro è ora!

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha varato una serie di provvedimenti volti a potenziare la filiera tecnologico-professionale. Un primo intervento riguarda la pubblicazione di un Avviso pubblico destinato alle Regioni per il finanziamento della Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE) finalizzata alla realizzazione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale, previsti dalla l. 121 del 2024. Nell'ambito di uno stanziamento complessivo di 35 milioni di euro destinato alla realizzazione dei campus, le Regioni potranno accedere alle risorse pari a 15 milioni di euro a valere sul Fondo "per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale" del MIM, per il finanziamento dei servizi tecnici per la redazione dei PFTE.

