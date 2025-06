Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro a Viù non è stata avvertita dalla popolazione

Un lieve terremoto di magnitudo 1.2 ha scosso il torinese, ma la popolazione non ne ha avvertito alcun segnale. Questo evento, pur nella sua leggerezza, ci ricorda l'importanza della preparazione sismica, soprattutto in un'epoca in cui i cambiamenti climatici possono influenzare la stabilità del nostro territorio. La prevenzione è fondamentale: essere informati e pronti è il primo passo per tutelare la nostra sicurezza!

Una scossa di terremoto di magnitudo 1.2 è stata rilevata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nella serata di ieri, lunedì 2 giugno 2025, con ipocentro a un chilometro a nord-ovest dell'abitato di Viù, a una profondità di dieci chilometri.

