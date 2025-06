Scoppia la guerra nel M5S | Grillo fa causa a Conte per riappropriarsi del simbolo

La guerra interna al Movimento 5 Stelle raggiunge livelli infuocati: Beppe Grillo fa causa a Giuseppe Conte per rivendicare il simbolo del partito. Questo scontro non è solo una questione legale, ma un segnale di come le dinamiche di leadership stiano evolvendo in un panorama politico sempre più competitivo. Chi vincerà questa battaglia? Scoprilo e segui l'evoluzione di un movimento che ha scosso l'Italia!

L'ex garante ha già dato mandato ai suoi legali per affermare la titolarità del «marchio» del Movimento 5 Stelle . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Scoppia la guerra nel M5S: Grillo fa causa a Conte per riappropriarsi del simbolo

