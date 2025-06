Scoperto un ruolo cruciale delle piastrine nella comunicazione fra corpo e cervello

Un'innovativa scoperta dell'Università Sapienza di Roma rivela come le piastrine, spesso trascurate, giochino un ruolo chiave nella comunicazione tra corpo e cervello. Trasportando serotonina, queste piccole cellule influenzano apprendimento e memoria della paura, aprendo nuove strade nella comprensione dei disturbi psichici. In un'epoca in cui salute mentale e benessere sono al centro del dibattito pubblico, questa ricerca offre spunti intriganti su come corpo e mente siano interconnessi.

Secondo uno studio coordinato dall'Università Sapienza di Roma questi frammenti di cellule presenti nel sangue trasportano serotonina e condizionano apprendimento e memoria della paura.

Scienze, il ruolo delle piastrine nella memoria e nel comportamento: lo studio italiano

