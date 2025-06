Scooter truccati e manovre spericolate l’area industriale di Casnigo è un autodromo | multati 5 giovani

Nell'area industriale di Casnigo, il sabato pomeriggio si trasforma in un vero e proprio autodromo per giovani piloti di scooter. Mentre la passione per i motori cresce tra le nuove generazioni, i Carabinieri intervengono, multando cinque ragazzi per manovre spericolate e mezzi truccati. Questo episodio mette in luce un fenomeno preoccupante: il bisogno di adrenalina che sfida la sicurezza, richiamando l'attenzione su un tema cruciale: la responsabilità al volante.

Casnigo. Raduni di giovanissimi appassionati di motori ed esibizioni spericolate con scooter truccati. Sabato pomeriggio, 1 giugno, i Carabinieri della Compagnia di Clusone, nell’ambito di un’attività di controllo del territorio, anche su segnalazione dei residenti, hanno sanzionato cinque ragazzi (quattro minorenni e un maggiorenne) perché alla guida delle proprio moto incorrevano in violazioni al Codice della Strada: alterazioni e modifiche delle caratteristiche costruttive dei mezzi, mancanza di documenti di guida e circolazione senza targa. Dei cinque ciclomotori, due sono stati sequestrati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Scooter truccati e manovre spericolate, l’area industriale di Casnigo è un autodromo: multati 5 giovani

