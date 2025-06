Scontro fra due auto a Fidenza | una si ribalta un ferito

Un grave incidente a Fidenza, dove due auto si sono scontrate all'alba in via Francesco Baracca. Uno dei veicoli si è ribaltato, lasciando il conducente ferito. Questo episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale in un periodo in cui gli incidenti stanno crescendo, sollevando interrogativi su comportamenti al volante e infrastrutture. La strada è una risorsa preziosa: la prudenza è fondamentale.

Scontro fra due auto a Fidenza in via Francesco Baracca, all'altezza della rotatoria. L'incidente si è verificato stamattina alle 7. Nello scontro, una delle due vetture si è ribaltata. Il conducente ha riportato ferite di media gravità riscontrate dai soccorritori del 118 intervenuti sul. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Scontro fra due auto a Fidenza: una si ribalta, un ferito

Leggi anche Incidente a Torino Madonna di Campagna: scontro tra due auto all'incrocio, una resta ribaltata su un fianco - Un incidente stradale ha scosso il quartiere Madonna di Campagna a Torino, oggi, giovedì 15 maggio 2025.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Scontro fra due auto a Fidenza, una si ribalta nella rotatoria: un ferito

Segnala gazzettadiparma.it: Due auto si sono scontrate questa mattina a Fidenza in via Francesco Baracca, all'altezza della rotatoria. L'incidente è avvenuto attorno alle 6,40. Nello scontro, una delle due vetture si è ribaltata ...

Scontro fra due auto, paura a Ponteghiara

gazzettadiparma.it scrive: Attimi di paura a Ponteghiara, frazione a metà strada tra Salsomaggiore e Fidenza, dove attorno alle 20,30 si sono scontrate semifrontalmente una Citroen ed una Toyota Yaris. Per cause in corso di acc ...

Incidente tra 4 auto della polizia sull'A1 a Fidenza, diversi feriti e lunghe code

virgilio.it scrive: Quattro auto della polizia sono state coinvolte in un incidente sull’autostrada A1 tra Fidenza e Fiorenzuola: uno degli agenti sarebbe ferito in modo grave ...