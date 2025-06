Scontro con il camion muore ciclista a Gualtieri

Tragedia sulle strade italiane: un ciclista ha perso la vita in un incidente con un camion a Gualtieri, evidenziando una crescente preoccupazione per la sicurezza dei ciclisti. Mentre il numero di appassionati di ciclismo aumenta, è fondamentale riflettere su come migliorare le infrastrutture e sensibilizzare gli automobilisti. La vita di ogni ciclista merita rispetto e protezione. Un punto cruciale per il futuro della mobilità sostenibile nel nostro paese.

Gualtieri (Reggio Emilia), 3 giugno 2025 – Un uomo ha perso la vita in mattinata, verso le 10,30, in un incidente sulla strada Cispadana, tra Gualtieri e Pieve Saliceto. La vittima, non identificata nell’immediatezza in quanto senza documenti o altri elementi personali, era in bici. Improvvisamente ha attraversato la carreggiata proprio mentre stava sopraggiungendo un camion. L’autista non è riuscito a evitare l’impatto, nonostante la frenata, un tentativo di sterzata e il suono del clacson. L’impatto è stato inevitabile, con il ciclista – che reggeva la bici a mano – che è stato sbalzato nella corsia adiacente, con traumi risultati fatali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scontro con il camion, muore ciclista a Gualtieri

