Scontro auto-camion sulla Tuscanese un ferito

Oggi, sulla Tuscanese a Viterbo, un tamponamento tra un'auto e un camion ha lasciato un ferito. Un incidente che riporta alla luce la necessità di maggiore sicurezza stradale, in un periodo in cui il traffico estivo aumenta esponenzialmente. Con l'arrivo delle vacanze, è fondamentale rimanere vigili alla guida. Questo episodio è un monito: ogni piccolo momento di distrazione può costare caro. La prudenza non va mai in vacanza!

Incidente sulla Tuscanese a Viterbo. È intorno alle 13,30 di oggi, martedì 3 giugno, e ha coinvolto un'automobile e un camion in un tamponamento. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, la macchina avrebbe urtato contro la parte posteriore del mezzo pesante. L'impatto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Scontro auto-camion sulla Tuscanese, un ferito

Leggi anche Incidente a Torino Madonna di Campagna: scontro tra due auto all'incrocio, una resta ribaltata su un fianco - Un incidente stradale ha scosso il quartiere Madonna di Campagna a Torino, oggi, giovedì 15 maggio 2025.

Segui queste discussioni sui social

#Scontro fra due auto sull'#A1 vicino #Anagni, morti padre e figlio di 8 anniNel violento impatto ferite anche la moglie e un'altra figlia che viaggiavano con l'uomo, gravi in #ospedale. Illeso conducente dell'altra auto#incidentistradalio… Leggi la discussione

#Scontro fra due auto sull'#A1 vicino #Anagni, morti padre e figlio di 8 anniNel violento impatto ferite anche la moglie e un'altra figlia che viaggiavano con l'uomo, gravi in #ospedale. Illeso conducente dell'altra auto#incidentistradalio… Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Scontro auto-camion, morti e feriti andavano al lavoro

Segnala ansa.it: 2 di 10 foto Scontro auto-camion, 2 morti e 2 feriti - RIPRODUZIONE RISERVATA 3 di 10 foto Scontro auto-camion, 2 morti e 2 feriti - RIPRODUZIONE RISERVATA 4 di 10 foto Scontro auto-camion ...

Scontro auto contro camion, un morto nel Cuneese

Secondo ansa.it: Un uomo è morto nello schianto tra un'auto e un camion a Magliano Alpi (Cuneo), lungo la Statale 28. I due mezzi si sono scontrati in regione Carmine, all'altezza del bivio con la SP 43.

Scontro tra un’auto e un camion: ferite due persone

Scrive msn.com: GROSSETO – Scontro tra un’auto e un camion intorno alle 13.30 lungo la Grosseto-Siena all’altezza di Roselle. Nell’incedente sono rimaste ferite due persone, una donna di 61 anni e un uomo ...