Scomparso anziano esperto di funghi nei boschi di Monteforte Irpino

Un'escursione nei boschi di Monteforte Irpino si è trasformata in un mistero: un esperto cercatore di funghi di 86 anni è scomparso. Questo triste evento mette in luce non solo il legame profondo tra le persone e la natura, ma anche i rischi che comporta. In un'epoca in cui la ricerca del contatto con l'ambiente è in forte crescita, è fondamentale non sottovalutare la preparazione e la sicurezza. Resta alta l’attenzione della comunità per un suo pronto rit

Monteforte Irpino — Da questa mattina non si hanno più notizie di un uomo di 86 anni, residente nel comune irpino e conosciuto per la sua lunga esperienza come cercatore di funghi. L'anziano si è allontanato da casa alle prime luci dell'alba, presumibilmente per una delle sue consuete escursioni.

