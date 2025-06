Scomparsa di padre Dall’Oglio | il corpo ritrovato in una fossa comune in Siria La sorella | Per me non è vero

La scomparsa di padre Paolo Dall'Oglio, gesuita e attivista per la pace, si arricchisce di un nuovo drammatico capitolo: il corpo sarebbe stato trovato in una fossa comune in Siria. Ma sua sorella, Francesca, solleva dubbi inquietanti. In un'epoca in cui la verità è spesso offuscata, questa storia ci ricorda l’importanza di cercare risposte concrete. Che fine ha fatto un uomo che ha dedicato la vita alla speranza?

Sarebbe stato ritrovato in una fossa comune in Siria, il corpo del gesuita padre Paolo Dall'Oglio. L'annuncio ad 'Oggi' dal vescovo di Qamishli. Ma la sorella di padre Dall'Oglio, Francesca, non è convinta del ritrovamento. E obietta: "Mio fratello quando scomparve indossava abiti civili, non religiosi" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Scomparsa di padre Dall’Oglio: il corpo ritrovato in una fossa comune in Siria. La sorella: “Per me non è vero”

Leggi anche Polizia ritrova bimba scomparsa da un anno, poi la scoperta shock: cosa ha fatto il padre - La polizia ha ritrovato una bambina scomparsa da un anno, portando un barlume di speranza in una storia segnata dalla disperazione.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Possibile svolta nel caso di Padre Paolo Dall’Oglio: il corpo ritrovato in Siria potrebbe essere il suo

Segnala fanpage.it: Possibile svolta sul caso Dall’Oglio: in Siria, nei pressi di Raqqa, è stato trovato un corpo in abiti religiosi ...

"Trovato il corpo di padre Dall'Oglio", ma vescovo Aleppo e sorella smentiscono

Si legge su msn.com: La notizia smentita all'Adnkronos in modo categorico dalla sorella di Padre Paolo, Francesca Dall'Oglio, che parla di 'fake news' ...

Chi è Padre Paolo Dall'Oglio: il corpo del religioso forse ritrovato in Siria

Riporta vanityfair.it: Sarebbe in una fossa comune. L’annuncio del vescovo di Qamishlie riportato dal settimanale Oggi. Ci sarebbe la conferma del nunzio apostolico a Damasco ...