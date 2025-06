Scomparsa di padre Dall’Oglio | il corpo ritrovato in una fossa comune in Siria La sorella | Per me non è lui

La scomparsa di padre Paolo Dall'Oglio riaccende il dibattito su libertà religiosa e diritti umani in Siria. Il ritrovamento del corpo in una fossa comune ha suscitato reazioni contrastanti, con la sorella Francesca che esprime dubbi sull’identificazione. La sua storia ci ricorda quanto sia fragile la vita di chi lotta per la pace e la giustizia in contesti di conflitto. Cosa significa davvero essere un martire oggi?

Sarebbe stato ritrovato in una fossa comune in Siria, il corpo del gesuita padre Paolo Dall'Oglio. L'annuncio ad 'Oggi' dal vescovo di Qamishli. Ma la sorella di padre Dall'Oglio, Francesca, non è convinta del ritrovamento. E obietta: "Mio fratello quando scomparve indossava abiti civili, non religiosi" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Scomparsa di padre Dall’Oglio: il corpo ritrovato in una fossa comune in Siria. La sorella: “Per me non è lui”

