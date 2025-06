Scommesse clandestine nel mondo del calcio i cinque indagati fanno ricorso contro i domiciliari

Nel cuore del calcio italiano, una tempesta di scommesse clandestine scuote il panorama sportivo. I cinque indagati, attualmente agli arresti domiciliari, hanno presentato ricorso, alimentando un dibattito sempre più acceso sull'integrità del nostro amato sport. Questo caso non è solo un episodio isolato, ma parte di un trend globale che sta mettendo alla prova i valori fondanti del fair play. La lettura di questa vicenda rivela un lato oscuro che merita attenzione.

Milano, 3 giugno 2025 – Dal 21 maggio sono agli arresti domiciliari per la vicenda delle scommesse clandestine. Ora hanno tutti presentato tutti ricorso al Tribunale del Riesame di Milano. Si tratta dei cinque indagati finiti i domiciliari, su ordinanza della gip Lidia Castellucci dopo gli interrogatori preventivi, nell'inchiesta sulle scommesse clandestine che ha coinvolto anche una dozzina di calciatori di serie A, tra cui Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo, Sandro Tonali, Alessandro Florenzi, Mattia Perin, Wes McKennie, Raoul Bellanova e Samuele Ricci. I debiti di Tonali e Fagioli, i Rolex a prezzo gonfiato, “Il Professore” e “il buon Weston”: i verbali del giro illegale di scommesse Su richiesta dei pm Roberta Amadeo e Paolo Filippini, nell'indagine della polizia giudiziaria della Gdf, infatti, la giudice aveva disposto la misura cautelare per i reati, a vario titolo, di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse e riciclaggio per i presunti gestori del "sistema", Tommaso De Giacomo e Patrik Frizzera, che avrebbero messo in piedi il meccanismo, basato anche sul "passaparola", per far scommettere i calciatori, soprattutto su poker on line ma anche su eventi sportivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scommesse clandestine nel mondo del calcio, i cinque indagati fanno ricorso contro i domiciliari

Leggi anche Arresti domiciliari a Milano per scommesse clandestine: coinvolti calciatori di Serie A - La Guardia di Finanza di Milano ha emesso arresti domiciliari per cinque indagati, tra cui i calciatori Tommaso De Giacomo e Patrik Frizzera, coinvolti in un'indagine su scommesse clandestine.

Ne parlano su altre fonti

Calcio e scommesse illegali, altre 5 persone ai domiciliari; Sau, ex del Manfredonia e Foggia, coinvolto in scommesse con oltre 5.000 puntate: arriva la sanzione della Figc; Calcio scommesse, ai domiciliari i gestori delle puntate dei calciatori. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Scommesse clandestine nel mondo del calcio, i cinque indagati fanno ricorso contro i domiciliari

Come scrive msn.com: Il 21 maggio erano stati arrestati i presunti gestori del "sistema", basato anche sul "passaparola", per far scommettere i calciatori, soprattutto su poker on line ma anche su eventi sportivi ...

Scommesse clandestine nel mondo del calcio: 5 arresti. Tutti i nomi

Riporta milanotoday.it: Ai domiciliari Tommaso De Giacomo e Patrik Frizzera, i due presunti gestori delle puntate illegali online ...

Scommesse clandestine: domiciliari per i gestori, coinvolti calciatori di Serie A

Da livesicilia.it: Cinque persone sono state poste agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sulle scommesse clandestine che ha scosso il mondo del calcio italiano. Tra gli indagati figurano Tommaso De Giacomo ...