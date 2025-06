Sclerosi multipla | oltre la diagnosi

Scopri come la sclerosi multipla può essere affrontata oltre la diagnosi! L'evento gratuito a Lecce e Casarano riunirà esperti e ricercatori, offrendo un'opportunità unica per approfondire strategie innovative e supporti per chi vive con questa patologia. In un momento in cui l'attenzione verso le malattie neurodegenerative cresce, non perdere l'occasione di rimanere informato e coinvolto in questo importante dibattito. La tua partecipazione può fare la differenza!

L'evento, gratuito e aperto a chiunque sia interessato, riunirà professionisti provenienti dal Dipartimento Disturbi Neurocognitivi interno e dai Centri Sclerosi Multipla attivi negli ospedali di Lecce e Casarano (LE), affiancati da ricercatori e clinici operanti in seno all'Università “La. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Sclerosi multipla: oltre la diagnosi

Leggi anche Alimentazione e stili di vita nella sclerosi multipla: l'aperitivo informativo - Venerdì 16 maggio alle ore 18.00, presso la sezione provinciale Aism di Arezzo (Piazza Andromeda 29), si svolgerà un aperitivo informativo sull'alimentazione e gli stili di vita nella sclerosi multipla.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sclerosi multipla: oltre la diagnosi

Si legge su lecceprima.it: Sabato 7 giugno presso la Sala formazione (primo piano) del Centro clinico di Psicologia, Psicoterapia e Neuroscienze “Nova Mentis” di Galatina si svolgerà un convegno specialistico tematico ...

Sclerosi multipla, neurologi: "Con nuovi strumenti la diagnosi sempre più precoce"

Lo riporta msn.com: (Adnkronos) - In occasione della Giornata mondiale della sclerosi multipla che si celebra oggi, la Società italiana di neurologia (Sin) rinnova il proprio impegno nella sensibilizzazione e nell'inform ...

Sclerosi multipla, Sin: una nuova era nella diagnosi. Garantire equità e accesso

Scrive doctor33.it: In occasione della Giornata mondiale la Sin rilancia un appello: “Siamo davanti a una svolta scientifica e clinica. Serve ora una responsabilità condivisa per tradurla in cambiamento reale” ...