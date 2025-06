Scivola tra le rocce mentre fa torrentismo ferito un escurionista

Un pomeriggio di avventura si trasforma in dramma a Barcis, dove un escursionista di 58 anni è rimasto ferito mentre praticava torrentismo nel torrente Molassa. Questo incidente mette in luce l'importanza della sicurezza nelle attività outdoor, sempre più popolari tra gli amanti della natura. È fondamentale ricordare che la bellezza dei paesaggi può nascondere insidie: non sottovalutare mai l'allenamento e l'equipaggiamento!

Incidente a Barcis nel pomeriggio di lunedì 2 giugno. I tecnici del soccorso alpino si sono portati sul torrente Molassa all'uscita della forra omonima dove un escursionista vicentino di 58 anni si è infortunato. Scivolando nell'ultimo tratto della forra si è procurato una probabile lussazione di.

