Scivola sul sentiero e precipita per diversi metri | escursionista muore sul Monte Baina

Tragedia sull'Alto Garda: un escursionista di 55 anni perde la vita sul Monte Baina, un richiamo all'importanza della sicurezza in montagna. Con l’aumento delle attività outdoor, cresce anche il bisogno di rispettare i limiti e le precauzioni. Questa triste notizia ci ricorda che ogni passo in natura deve essere affrontato con responsabilità e cautela. La bellezza dei sentieri può nascondere insidie; non sottovalutiamole mai.

Un escursionista di 55 anni è morto sulla cresta del Monte Baina, nell’Alto Garda, mentre era in gita con un compagno. Al momento dell’incidente, avvenuto intorno alle 12 di martedì 3 giugno, l’uomo si trovava ad un altezza di 1.350 metri, quando è inciampato sul sentiero, scivolando lungo il pendio boschivo per svariati metri e precipitando in un secondo momento sulle rocce sottostanti. L’ allarme è stato lanciato dall”amico che, dopo aver provato a rimettersi in contatto telefonico con la vittima, ha chiamato il 112. La Centrale unica di emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre gli operatori della Stazione Riva del Garda del soccorso alpino e speleologico trentino si sono messi a disposizione al Campo sportivo benacense. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scivola sul sentiero e precipita per diversi metri: escursionista muore sul Monte Baina

