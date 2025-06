Scivola per 100 metri sul Gran Sasso | salvata in extremis da un precipizio

Un'escursionista di 30 anni ha vissuto un drammatico incidente sul Corno Grande, scivolando per 100 metri e fermandosi a pochi passi da un precipizio. Un evento che risuona nel crescente dibattito sulla sicurezza in montagna. Con l’aumento delle escursioni post-pandemia, è essenziale riflettere sull'importanza di una preparazione adeguata e di attrezzature sicure. Questo episodio ci ricorda che la natura, seppur affascinante, richiede rispetto e cautela.

L'Aquila - Una trentenne di Latina è stata soccorsa dopo una rovinosa caduta sul Corno Grande, fermandosi miracolosamente a pochi metri da un salto nel vuoto. Nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, una giovane escursionista di 30 anni, originaria di Latina, ha vissuto momenti di terrore nella tarda mattinata del 2 giugno. Durante la discesa lungo il sentiero estivo della via delle Creste, sul versante del Corno Grande, la donna ha perso l'equilibrio su un tratto ancora coperto di neve, scivolando per circa 100 metri lungo un pendio roccioso. La sua caduta si è arrestata fortunatamente a ridosso di alcune rocce, pochi metri prima di un pericoloso strapiombo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Scivola per 100 metri sul Gran Sasso: salvata in extremis da un precipizio

