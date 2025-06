Scivola e precipita nel vuoto il volo è spaventoso | tragedia in Italia morto sul colpo

Una gita che doveva essere un momento di svago si trasforma in tragedia: un uomo di 54 anni ha perso la vita sul Monte Biaina, in Trentino. Questo drammatico incidente ricorda l’importanza della sicurezza durante le escursioni, soprattutto in un periodo in cui cresce la passione per l’outdoor. La montagna può essere un luogo magico, ma richiede rispetto e preparazione. Non sottovalutiamo mai i rischi: ogni passo conta.

Una gita in montagna si è trasformata in tragedia nell’Alto Garda, in Trentino, dove un uomo di 54 anni, residente ad Arco (Trento), ha perso la vita durante un’escursione. Il dramma si è consumato sulla Cresta del Monte Biaina, a quota 1.350 metri. L’uomo si trovava in compagnia di un amico quando, percorrendo un sentiero, è inciampato e scivolato lungo un pendio boschivo, finendo poi per precipitare sulle rocce sottostanti. L’allarme è scattato intorno alle 12, quando il compagno, non riuscendo più né a vedere l’amico né a contattarlo telefonicamente, ha chiamato il numero di emergenza 112. La Centrale unica di emergenza ha attivato l’ elicottero di soccorso, mentre sul territorio si muovevano le squadre della Stazione Riva del Garda del Soccorso alpino e speleologico trentino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scivola e precipita nel vuoto, il volo è spaventoso: tragedia in Italia, morto sul colpo

Leggi anche Scivola lungo un sentiero in Val d’Ancogno e precipita per 60 metri: morto l’ex ortopedico Giangiuseppe Verlato - Lunedì 17 maggio, in Val d'Ancogno (Bergamo), l'ex ortopedico Giangiuseppe Verlato, 77 anni, è deceduto dopo essere scivolato e precipitato per 60 metri lungo un sentiero.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tragedia in montagna, inciampa sul sentiero e precipita nel vuoto sotto gli occhi degli amici: morta a 46 anni Roberta Fognini. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Scivola mentre monta una tenda, Pasquale Mastrototaro muore sul colpo dopo un volo di oltre tre metri: aveva 55 anni

Da leggo.it: La vittima, a quanto viene riferito, stava montando una tenda quando ha perso l'equilibrio ed è precipitata nel vuoto facendo un volo di oltre tre metri. Per lui sono stati inutili i soccorsi ...

Scivola per 100 metri sulle rocce, recuperata sul Gran Sasso

msn.com scrive: Rischia di precipitare nel vuoto dopo uno scivolone di un centinaio di metri.

Escursionista scivola sul sentiero sulle Prealpi Giulie e precipita: morta dopo un volo di 50 metri

Si legge su fanpage.it: Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe scivolata subito dopo una selletta, precipitando per almeno una cinquantina di metri in un canalone esposto a nord, in una zona purtroppo già ...